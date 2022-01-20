عودة يعلن قائمة المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب، قائمة فريقه التي يخوض بها مباراة الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

ويلتقي المقاولون العرب مع الأهلي، في الخامسة مساء غد الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات المجموعة الثانية في كاس الرابطة.

وضمت القائمة 23 لاعبا هم:

حسن شاهين - أحمد عربي - محمد أحمد "سيحة" - أحمد زيزو - محمد سمير - أمير عابد - محمد هاني تريكة - أحمد أبو عجيلة - أحمد الكوهي - أحمد عادل - عماد فتحي - أحمد مجدي - أحمد كابوريا - باسم علي - مامادو نياس - كريم مصطفى - أحمد داوودا - عبدالله ياسين - حسن الشامي - فضل فكري - محمد حمدي زكي - لويس إدوارد - محمد مجلي.

ويعاني المقاولون من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف الفريق، منذ مباريات الدوري قبل تولي عودة قيادة الفريق بسبب إصابات مختلفة.

ويواصل عدد من اللاعبين المصابين التأهيل حسب البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيزهم خلال الفترة المقبلة والعودة مجددا للتدريبات الجماعية.