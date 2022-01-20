مباشر كأس الرابطة – أرسنال (0) - (0) ليفربول.. هدف غير محتسب لماتيب

الخميس، 20 يناير 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

مينامينو - ليفربول وأرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وليفربول التي تقام في ملعب الإمارات في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسيلتقي الفائز منهما مع تشيلسي في النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق14: جووول؟ لا، ماتيب سجل هدفا لكن تم إلغائه بداعي التسلل على اللاعب الكاميروني.

ق6: يا رباااه، لاكازيت كاد يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة لكن حارس ليفربول تألق وتصدى للكرة.

انطلاق المباراة.

أرسنال ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية
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