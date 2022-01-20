انتهت كأس الرابطة – أرسنال (0) - (2) ليفربول.. الريدز إلى النهائي

الخميس، 20 يناير 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - أرسنال وليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وليفربول التي تقام في ملعب الإمارات في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسيلتقي الفائز منهما مع تشيلسي في النهائي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدفين دون رد وتأهله للنهائي لملاقاة تشيلسي.

ق90: طرد لتوماس بارتي بعد حصوله على إنذارين.

ق79: جووووووول ثاااان لليفربول وبعد العودة لتقنية الفيديو عن طريق جوتا بتسديدة ساقطة رائعة من أعلى رامسديل حارس أرسنال.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ق19: جوووووووووول جوتا يسجل الهدف الأول لليفربول بعد مرور رائع من مدافعي أرسنال وسدد كرة زاحفة سكنت الشباك.

ق14: جووول؟ لا، ماتيب سجل هدفا لكن تم إلغائه بداعي التسلل على اللاعب الكاميروني.

ق6: يا رباااه، لاكازيت كاد يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة لكن حارس ليفربول تألق وتصدى للكرة.

انطلاق المباراة.

أرسنال ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية
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