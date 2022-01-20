مباشر أمم إفريقيا – جامبيا (0) - (0) تونس.. مالي (2) - (0) موريتانيا.. جوووول ثااان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

جامبيا X تونس

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ق50: انطلاقة رائعة من بن سليماني أنهاها بتسديدة ارتطمت بدفاع جامبيا وذهبت الكرة لركلة ركنية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف والحكم يطرد حارس مرمى تونس البديل الفاروق بن مصطفى ولكن دون معرفة السبب حتى الآن.

ق45+1: يا ربااااه.. حارس جامبيا يتألق ويحرم الجزيري من هدف أول من ركلة جزاء.

ق42: ركلة جزاء لتونس بعد عرقلة الجزيري.

ق30: مازالت النتيجة تشير للتعادل السلبي.

ق14: حمزة رفيعة يضغط على مدافع موريتانيا ويسدد كرة تمر بجوار القائم لركنية.

انطلاق المباراة

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مالي X موريتانيا

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ق49: جووووووووول ثاااان لمالي عن طريق إبراهيما كونيه من ركلة جزاء.

ق47: ركلة جزاء لمنتخب مالي والحكم يعود لتقنية الفيديو ويؤكد قراره بعد عرقلة لاعب مالي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم مالي بهدف دون رد.

ق30: منتخب مالي مازال متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق3: جووووول... ماسيادو هايدارا يسجل الهدف الأول لمالي عقب عرضية من الجهة اليمنى.

انطلاق المباراة