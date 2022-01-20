مباشر منافس مصر – كوت ديفوار (3) - (0) الجزائر.. سيراليون (0) - (1) غينيا الاستوائية..محرز في القائم

الخميس، 20 يناير 2022 - 17:41

كتب : FilGoal

هدف فرانك كيسي مع كوت ديفوار أمام الجزائر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الخامسة من كأس أمم إفريقيا 2021.

وسيواجه متصدر تلك المجموعة منتخب مصر في دور الـ16 من البطولة.

وتنطلق كلا المباراتين في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وترتيب المجموعة وفقا للنتائج الحالية ومنافس مصر والذي سيتم تحديثه باستمرار هو:

كوت ديفوار 7 نقاط

غينيا الاستوائية 6 نقاط

سيراليون نقطتان

الجزائر نقطة واحدة

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كوت ديفوار X الجزائر

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق59: محرز يهدر ضربة الجزاء بعد تسديدها في القائم

ق58: ضربة جزاء لمنتخب الجزائر بعد عرقلة ليوسف بلايلي

ق55: الهدف الثالث لكوت ديفوار عن طريق نيكولاس بيبي

ق50: رايس مبولحي يتعملق أمام تسديدة نيكولاس بيبي من داخل منطقة الجزاء

دخول إسلام سليماني وخروج سعيد بن رحمة

.بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: الهدف الثاني لمنتخب خوت ديفوار عن طريق إبراهيما سانجاري من كرة رأسية مستغلا عرضية من سيرجي أورييه

ق22: هدف اول لكوت ديفوار عن طريق فرانك كيسي بعد كرة عرضية من نيكولاس بيبي

ق17: تسديدة قوية من بيبي يتصدى لها مبولحي

ق4: تسديدة من رياض محرز من ضربة حرة مباشرة ترتطم بالحائط

انطلاق المباراة.

سيراليون X غينيا الاستوائية

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: جووول أول لغينيا الإستوائية عن طريق بابلو جانيت

ق35: مدافع غينيا الإستوائية ينقذ الكرة من على خط المرمى بعد تسديدة من إيدو

انطلاق المباراة.

الجزائر كوت ديفوار سيراليون غينيا الاستوائية كأس أمم إفريقيا
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