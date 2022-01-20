حوار في الجول – الطيار: أسطورة صلاح وبيج رامي يلهمانني قبل الاحتراف في ألمانيا

تلهم أسطورتا مصر، محمد صلاح وبيج رامي، محمد عصام الطيار حارس مرمى فريق الأهلي لكرة اليد، قبل السفر إلى ألمانيا لخوض تجربة احتراف في فريق لايبزيج الألماني.

وقبل الانتقال إلى صاحب المركز الثامن في الدوري الألماني، تحدث الطيار لـ FilGoal.com في حوار خاص قال فيه: "أشكر مسئولي الأهلي على موافقتهم على رحيلي إلى لايبزج الألماني. أكدت لمسئولي الأهلي أنني ابن النادي وتحت أمره طوال عمري وهذا ليس غريبا على الأهلي الذي يدعم أبنائه ولا يتأخر عن مساندتهم خاصة عندما تكون خطوة مثل هذه بانتقالي الى فريق أوربي عريق".

وأوضح "سعيد بثقة النادي الألماني وأتمنى أن أكون إضافة للفريق. خطوة كهذه مهمة وتؤكد اهتمام الأندية الأوربية باللاعبين المصريين. أتمنى أن يكون هناك الكثير من اللاعبين الذين يشقون طريقهم في ملاعب أوروبا" .

وأكمل "لدي طموحات كبيرة في كرة اليد. لا أحد لا يتمنى أن يكون الأفضل في العالم ، ولكن هذا يعتمد على التدرج والإستمرارية. محمد صلاح يمثل نموذج مثالي لهذا الأمر. تدرجت مسيرته الى أن وصل للقمة ثم استمر عليها ويسعى للمزيد. هذا الأمر ملهم جدا لي. نفس الأمر بالنسبة لبيج رامي بطل كمال الأجسام الذي تدرج في التصنيف وصولا الى أن توج بلقب مستر أولمبيا ثم حافظ على القمة للعام الثاني على التوالي".

واستدرك "ليس مهما أن تسطع لموسم واحد ، وإنما النجاح الحقيقي هو الإستمرار على القمة".

وأضاف "سوف أجتهد لكي أكتسب خبرات وتجارب وربما أنتقل لفريق آخر وكلها خطوات أتمنى أن يحالفني التوفيق خلالها. القائد أحمد الأحمر سبق له الإحتراف في الدوري الألماني وهناك كتيبة محترفين مثل علي زين ويحيى خالد ومحمد سند ودودو. هذا الأمر يؤكد إن كرة اليد المصرية على الطريق الصحيح وأننا على مسار العالمية بناء على ما حققناه في الفعاليات الكبيرة".

وأتم "لست متابعا جيدا لكرة القدم لكنني أهتم بلقطات حراس المرمى، مانويل نوير سبق له التسخين قبل إحدى المباريات على طريقة حراس اليد ومارك أندريه تير شتيجن له تصديات قريبة من تصديات حراس اليد. في مصر محمد الشناوي أسطورة كبيرة وله تصنيفه بين حراس العالم ويقوم بتصديات وردة فعل تجعله في مكانة كبيرة".