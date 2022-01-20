مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (0)-(1) المصري.. إيسترن كومباني (0)-(1) الاتحاد

الخميس، 20 يناير 2022 - 14:21

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف عمرو مرعي القاتل في بيراميدز

تفتتح منافسات الجولة الثالثة من كأس الرابطة في المجموعة الأولى بمواجهتين بين بيراميدز ضد المصري والأخرى بين إيسترن كومباني والاتحاد السكندري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما المصري رابعا بنقطة واحدة وكل من بيراميدز وإيسترن كومباني بلا رصيد من النقاط.

ويتقاسم فريقا فيوتشر ومصر للمقاصة الصدارة بـ 6 نقاط لكل منهما عقب مرور جولتين.

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بيراميدز (0)-(1) المصري

ق68 جوووووول حسن علي من ركلة جزاء يتعادل

ق65 احتساب ركلة جزاء بسبب عرقلة هشام محمد لأحمد الشيخ

ق63 مطالبات من المصري لاحتساب ركلة جزاء واللجوء لتقنية الفيديو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 عماد ميهوب يهدر أخطر فرص اللقاء بتسديدة بجوار القائم الأيمن للمرمى الخالي

ق13 بعد اللجوء لتقنية الفيديو مطالبة باستمرار اللعب

ق10 مطالبات بركلة جزاء لجريندو

انطلاق المباراة

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إيسترن كومباني (0)-(1) الاتحاد

ق73 هدف ملغي لإيسترن كومباني بسبب التسلل

ق60 حكم اللقاء يكتفي بالبطاقة الصفراء

ق58 اللجوء إلى تقنية الفيديو لشك في حالة طرد مباشر على لاعب إيسترن كومباني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20 جووووووول بنجامين بواتينج

انطلاق المباراة

كأس الرابطة بيراميدز المصري الاتحاد
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