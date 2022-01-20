مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (0)-(0) المصري.. إيسترن كومباني (0)-(1) الاتحاد
الخميس، 20 يناير 2022 - 14:21
كتب : FilGoal
تفتتح منافسات الجولة الثالثة من كأس الرابطة في المجموعة الأولى بمواجهتين بين بيراميدز ضد المصري والأخرى بين إيسترن كومباني والاتحاد السكندري.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما المصري رابعا بنقطة واحدة وكل من بيراميدز وإيسترن كومباني بلا رصيد من النقاط.
ويتقاسم فريقا فيوتشر ومصر للمقاصة الصدارة بـ 6 نقاط لكل منهما عقب مرور جولتين.
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بيراميدز (0)-(0) المصري
ق13 بعد اللجوء لتقنية الفيديو مطالبة باستمرار اللعب
ق10 مطالبات بركلة جزاء لجريندو
انطلاق المباراة
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إيسترن كومباني (0)-(1) الاتحاد
ق20 جووووووول بنجامين بواتينج
انطلاق المباراة
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