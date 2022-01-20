مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (0)-(0) المصري.. إيسترن كومباني (0)-(1) الاتحاد

الخميس، 20 يناير 2022 - 14:21

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف عمرو مرعي القاتل في بيراميدز

تفتتح منافسات الجولة الثالثة من كأس الرابطة في المجموعة الأولى بمواجهتين بين بيراميدز ضد المصري والأخرى بين إيسترن كومباني والاتحاد السكندري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما المصري رابعا بنقطة واحدة وكل من بيراميدز وإيسترن كومباني بلا رصيد من النقاط.

ويتقاسم فريقا فيوتشر ومصر للمقاصة الصدارة بـ 6 نقاط لكل منهما عقب مرور جولتين.

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بيراميدز (0)-(0) المصري

ق13 بعد اللجوء لتقنية الفيديو مطالبة باستمرار اللعب

ق10 مطالبات بركلة جزاء لجريندو

انطلاق المباراة

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إيسترن كومباني (0)-(1) الاتحاد

ق20 جووووووول بنجامين بواتينج

انطلاق المباراة

كأس الرابطة بيراميدز المصري الاتحاد
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