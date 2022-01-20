مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (0)-(0) المصري.. إيسترن كومباني (0)-(1) الاتحاد

تفتتح منافسات الجولة الثالثة من كأس الرابطة في المجموعة الأولى بمواجهتين بين بيراميدز ضد المصري والأخرى بين إيسترن كومباني والاتحاد السكندري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما المصري رابعا بنقطة واحدة وكل من بيراميدز وإيسترن كومباني بلا رصيد من النقاط.

ويتقاسم فريقا فيوتشر ومصر للمقاصة الصدارة بـ 6 نقاط لكل منهما عقب مرور جولتين.

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بيراميدز (0)-(0) المصري

ق13 بعد اللجوء لتقنية الفيديو مطالبة باستمرار اللعب

ق10 مطالبات بركلة جزاء لجريندو

انطلاق المباراة

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إيسترن كومباني (0)-(1) الاتحاد

ق20 جووووووول بنجامين بواتينج

انطلاق المباراة