انتهت كأس الرابطة - بيراميدز (0)-(1) المصري.. إيسترن كومباني (0)-(1) الاتحاد

الخميس، 20 يناير 2022 - 14:21

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف عمرو مرعي القاتل في بيراميدز

تفتتح منافسات الجولة الثالثة من كأس الرابطة في المجموعة الأولى بمواجهتين بين بيراميدز ضد المصري والأخرى بين إيسترن كومباني والاتحاد السكندري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما المصري رابعا بنقطة واحدة وكل من بيراميدز وإيسترن كومباني بلا رصيد من النقاط.

ويتقاسم فريقا فيوتشر ومصر للمقاصة الصدارة بـ 6 نقاط لكل منهما عقب مرور جولتين.

==========

بيراميدز (0)-(1) المصري

نهاية المباراة

ق68 جوووووول حسن علي من ركلة جزاء يتعادل

ق65 احتساب ركلة جزاء بسبب عرقلة هشام محمد لأحمد الشيخ

ق63 مطالبات من المصري لاحتساب ركلة جزاء واللجوء لتقنية الفيديو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 عماد ميهوب يهدر أخطر فرص اللقاء بتسديدة بجوار القائم الأيمن للمرمى الخالي

ق13 بعد اللجوء لتقنية الفيديو مطالبة باستمرار اللعب

ق10 مطالبات بركلة جزاء لجريندو

انطلاق المباراة

----------

إيسترن كومباني (0)-(1) الاتحاد

نهاية المباراة

ق103 حكم اللقاء يطالب باستئناف اللقاء

ق100 مطالبات بركلة جزاء لإيسترن كومباني واللجوء لتقنية الفيديو

ق73 هدف ملغي لإيسترن كومباني بسبب التسلل

ق60 حكم اللقاء يكتفي بالبطاقة الصفراء

ق58 اللجوء إلى تقنية الفيديو لشك في حالة طرد مباشر على لاعب إيسترن كومباني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20 جووووووول بنجامين بواتينج

انطلاق المباراة

كأس الرابطة بيراميدز المصري الاتحاد
نرشح لكم
مباشر كأس الرابطة - فيوتشر (0)-(0) المقاصة.. تبديل اضطراري كأس الرابطة - بعد إثارة الـ100 دقيقة.. الاتحاد يهزم إيسترن كومباني ويشعل المجموعة الهزيمة الثالثة على التوالي.. بيراميدز يودع كأس الرابطة بالخسارة من المصري عقوبات كأس الرابطة.. إيقافات لمشجعي الإسماعيلي والأهلي
أخر الأخبار
تشكيل أمم إفريقيا – مهاجم وحيد لـ سيراليون أمام ثنائي هجومي لـ غينيا الاستوائية 6 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا - كوت ديفوار بالقوة الضاربة أمام الجزائر 23 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا - هجوم جزائري من أجل التأهل.. بن رحمة أساسي أمام كوت ديفوار 31 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب غانا يرفض الاستقالة: سأقود النجوم السمراء للتأهل إلى كأس العالم 31 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر كأس الرابطة - فيوتشر (0)-(0) المقاصة.. تبديل اضطراري 44 دقيقة | الدوري المصري
كأس الرابطة - بعد إثارة الـ100 دقيقة.. الاتحاد يهزم إيسترن كومباني ويشعل المجموعة 55 دقيقة | الدوري المصري
الهزيمة الثالثة على التوالي.. بيراميدز يودع كأس الرابطة بالخسارة من المصري 56 دقيقة | الدوري المصري
عقوبات كأس الرابطة.. إيقافات لمشجعي الإسماعيلي والأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 4 سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا.. والخصوم المتوقعة