الفوز رقم 300 خارج الديار.. أكاديمية مانشستر تنصره على برينتفورد بثلاثية

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 23:55

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

فاز مانشستر يونايتد على مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد كريستيانو رونالدو للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن مواجهة أستون فيلا الأخيرة في الدوري بسبب الإصابة.

وغاب لوك شاو وأرون وان بيساكا عن تشكيل مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

وعاد الثنائي هاري ماجواير وماركوس راشفورد للتواجد على مقاعد البدلاء.

ولم يتواجد جادون سانشو وإديسنون كافاني في قائمة مانشستر يونايتد بسبب ظروف شخصية للأول بعد وفاة أحد أفراد عائلته وإصابة للثاني.

بعد شوط أول سلبي، سجل أنتوني إيلانجا أول أهداف مانشستر يونايتد في الدقيقة 55 بعد تمريرة عرضية من فريد.

وأضاف ميسون جرينوود الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد تمرية سحرية من رونالدو إلى برونو فيرنانديز وتهئية من البرتغالي إلى جرينوود.

ووسع بعدها ماركوس راشفورد الفارق في الدقيقة 77 بعد تمريرة حاسمة أخرى من برون وفيرنانديز.

وقلص إيفان توني الفارق بعدها بـ8 دقائق مستغلا ارتباك دفاع مانشستر يونايتد في الضربة الركنية.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 35 نقطة في المركز السابع بينما توقف رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الـ14.

وأصبح مانشستر يونايتد أول فريق في البريميرليج يفوز بـ300 مباراة خارج ملعبه.

وفي مباراة أخرى، قلب توتنام تأخره بهدفين مقابل هدف واح لفوز قاتل بثلاثة أهداف.

سجل لليستر سيتي باتسون داكا أولا في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل هاري كين في الدقيقة 38.

وعاد جيمس ماديسون للتقدم مجددا في الدقيقة 76 قبل أن يسجل البديل بيرجفاين هدفين في الدقيقتين 95 و97.

الفوز القاتل رفع رصيد توتنام للنقطة 35 في المركز السادس، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند 25 نقطة في المركز العاشر.

مانشستر يونايتد برينتفورد الدوري الإنجليزي
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