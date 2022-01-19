أمم إفريقيا - ثالثان يضمنان الصعود.. والسودان تودع رسميا

ودع المنتخب السوداني رسميا منافسات أمم إفريقيا بعد الهزيمة أمام مصر بهدف دون رد.

وأنهى صقور الجديان المنافسة في المركز الثالث ولكنهم لن يتواجدوا في الأدوار الإقصائية مع حصولهم على نقطة واحدة فقط.

وضمن منتخبا كاب فيردي ومالاوي التواجد في الدور الثاني ضمن أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث في المجموعة.

وحصد الثنائي 4 نقاط في المجموعتين الأولى والثانية وهو أكثر مما تحصل عليه جزر القمر صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة ثم السودان بنقطة واحدة في المجموعة الرابعة.

وبذلك يصعد منتخب مالاوي للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه في المشاركة الثالثة.

بينما يتواجد منتخب كاب فيردي في الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه.

وسينتظر منتخب جزر القمر نتائج مباريات المجوعتين الخامسة والسادسة غدا مع فرصة ضئيلة في الصعود.