تشكيل مانشستر يونايتد - استمرار إيلانجا.. ورونالدو يعود لقيادة الهجوم أمام برينتفورد

أعلن الألماني رالف رانجنيك تشكيل فريقه مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وعاد كريستيانو رونالدو للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن مواجهة أستون فيلا الأخيرة في الدوري بسبب الإصابة.

ويغيب لوك شاو وأرون وان بيساكا عن تشكيل مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

وعاد الثنائي هاري ماجواير وماركوس راشفورد للتواجد على مقاعد البدلاء.

ولم يتواجد جادون سانشو وإديسنون كافاني في قائمة مانشستر يونايتد بسبب ظروف شخصية للأول وإصابة للثاني.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أليكس تيليس - فيكتور ليندلوف - رافائيل فاران - ديوجو دالوت

خط الوسط: سكوت مكتومناي - فريد - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا - كريستيانو رونالدو - ماسون جرينوود

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 32 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.