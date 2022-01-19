مباشر – موقف مصر ومنافسها في دور الـ16 دقيقة بدقيقة وفقا لنتائج المجموعة

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر أمام غينيا بيساو - كأس أمم إفريقيا 2021

تقام الآن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا 2021 والتي تتضمن تواجد مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه السودان، فيما تواجه نيجيريا نظيرتها غينيا بيساو.

وضمن منتخب نيجيريا تصدره للمجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراتي اليوم حتى حال تساويه في عدد النقاط مع مصر بسبب المواجهات المباشرة وفوز النسور الخضراء على الفرعنة بهدف دون رد.

وبالتالي فاحتمالات منافس منتخب مصر في دور الـ16 هي كالتالي:

احتلال المركز الثاني = مواجهة متصدر المجموعة الخامسة التي تضم كل من الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

أما حال احتلال المركز الثالث فينتظر منتخب مصر تحديد هوية أفضل ثوالث كل المجموعات لمعرفة المنافس المقبل في دور الـ16.

لكن يظل الاحتمال الأقرب هو ملاقاة الكاميرون أو السنغال.

وترتيب المجموعة بعد انطلاق المباراتين والذي سيتم تحديثه مباشرة كالتالي:

نيجيريا 7 نقاط

مصر 7 نقاط

غينيا بيساو نقطتان

السودان نقطتان

مصر منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
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