مباشر أمم إفريقيا – غينيا بيساو (0) - (1) نيجيريا.. جوووول أوووول

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 20:28

كتب : FilGoal

تيرون إيبويهي نيجيريا أمم إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي غينيا بيساو ونيجيريا التي تقام في ملعب رومدي أدجيا في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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ق55: جوووول أوووول لنيجيريا عن طريق صادق عمر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

0انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق40: المباراة هادئة للغاية وغياب الفرص.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا بين المنتخبين وغياب الخطورة.

ق11: سقوط ماما بالدي لاعب غينيا بيساو وارتطامه بحارس نيجيريا ومطالبات بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

انطلاق المباراة.

نيجيريا غينيا بيساو كأس أمم إفريقيا
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