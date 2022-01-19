مباشر أمم إفريقيا – غينيا بيساو (0) - (0) نيجيريا.. تعادل سلبي مستمر
الأربعاء، 19 يناير 2022 - 20:28
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي غينيا بيساو ونيجيريا التي تقام في ملعب رومدي أدجيا في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
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ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا بين المنتخبين وغياب الخطورة.
ق11: سقوط ماما بالدي لاعب غينيا بيساو وارتطامه بحارس نيجيريا ومطالبات بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.
انطلاق المباراة.
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