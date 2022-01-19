مباشر أمم إفريقيا - مصر (1) (0) السودان.. فرصة الثاني تضيع

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح مصر السودان أمم إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد السودان في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

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ق 40: رأسية من مصطفى محمد تمر أعلى من العارضة.

ق 38: بطاقة صفراء أولى في المباراة للصادق حسن بعد تدخل قوي على مرموش.

ق 35: جووووووول أول لمنتخب مصر.. ركنية من السعيد ورأسية قوية متقنة من محمد عبد المنعم تعلن الأول.

ق 32: ركنية من السعيد ورأسية من مصطفى محمد يبعدها الحارس ببراعة.

ق 30: تسديدة من الجهة اليسرى من مازن لاعب السودان بدون خطورة على مرمى الشناوي.

ق 25: تمريرة إلى عمر كمال الذي يراوغ ثم يسدد كرة يشتتها الدفاع.

ق 14: عرضية من أيمن أشرف أرضية قوية لكن مصطفى محمد يسقط قبل أن يضع قدمه في الكرة ليسدد.

ق 4: ركلة ثابتة ينفذها محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ورأسية من مصطفى محمد تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 3: مرتدة سودانية عن طريق محمد عبد الرحمن الذي يمرر إلى حسين عبد الله حسين الذي راوغ محمد عبد المنعم وأطلق تسديدة قوية أعلى العارضة.

ق 2: عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى مصطفى محمد الذي يمهد الكرة بصدره إلى محمد النني على حدود المنطقة وسدد الأخير كرة أعلى من العارضة.

بداية اللقاء

محمد صلاح مصر السودان كأس أمم إفريقيا
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