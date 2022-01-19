مباشر أمم إفريقيا - مصر (1) (0) السودان.. فرصة الثاني تضيع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد السودان في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

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ق 40: رأسية من مصطفى محمد تمر أعلى من العارضة.

ق 38: بطاقة صفراء أولى في المباراة للصادق حسن بعد تدخل قوي على مرموش.

ق 35: جووووووول أول لمنتخب مصر.. ركنية من السعيد ورأسية قوية متقنة من محمد عبد المنعم تعلن الأول.

ق 32: ركنية من السعيد ورأسية من مصطفى محمد يبعدها الحارس ببراعة.

ق 30: تسديدة من الجهة اليسرى من مازن لاعب السودان بدون خطورة على مرمى الشناوي.

ق 25: تمريرة إلى عمر كمال الذي يراوغ ثم يسدد كرة يشتتها الدفاع.

ق 14: عرضية من أيمن أشرف أرضية قوية لكن مصطفى محمد يسقط قبل أن يضع قدمه في الكرة ليسدد.

ق 4: ركلة ثابتة ينفذها محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ورأسية من مصطفى محمد تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 3: مرتدة سودانية عن طريق محمد عبد الرحمن الذي يمرر إلى حسين عبد الله حسين الذي راوغ محمد عبد المنعم وأطلق تسديدة قوية أعلى العارضة.

ق 2: عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى مصطفى محمد الذي يمهد الكرة بصدره إلى محمد النني على حدود المنطقة وسدد الأخير كرة أعلى من العارضة.

بداية اللقاء