العثور على جثة بطلة مصرية في كرة السرعة في دسوق

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 18:03

كتب : FilGoal

روان الحسيني

عثرت أجهزة الأمن على جثة بطلة العالم السابقة في كرة السرعة، روان الحسيني، فوق سطح أحد العقارات بمسقط رأسها بمحافظة كفر الشيخ.

وذكرت مصادر أمنية، بحسب جريدة أخبار اليوم، أنه تم العثور على الجثة فوق سطح إحدى العمارات السكنية بمنطقة شارع الجيش في مدينة دسوق، وعليها آثار الخنق، فيما لا يزال التحقيق مستمرا للكشف عن ملابسات الجريمة.

وقالت الجريدة المصرية إن عائلة الفقيدة تلقت اتصالا من هاتف مجهول يخبرهم بوجود جثتها فوق سطح عمارة بمنطقة شارع الجيش، فيما انتقلت قوات الأمن على الفور إلى مكان الحادث.

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ونقلت جهات التحقيق الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لتشريح الجثمان بواسطة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وفي نفس الوقت أجرت قوات الشرطة مسحا شاملا للعقار الذي عثر على الجثمان فوق سطحه وكذلك العمارات المجاورة، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال المحيطين بالعقار السكني لكشف ملابسات الحادث.

وشيع الآلاف جثمان بطلة العالم في كرة السرعة روان الحسيني يوم الثلاثاء، عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد إبراهيم الدسوقي.

روان الحسيني من مواليد عام 2001 وشاركت مع فريق كرة السرعة كلاعبة في بطولة العالم 2016 والتي حصل فيها الفريق المصري على المركز الأول.

بالإضافة إلى ذلك، تدرب الحسيني فريق الناشئين في نادي دسوق الرياضي بمحافظة كفر الشيخ.

وسبق للحسيني الحصول على تكريم وزارة الشباب والرياضة، وهي طالبة بكلية الصيدلة.

كرة السرعة روان الحسيني
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