أمم إفريقيا - مؤتمر غينيا الاستوائية: هزيمة حامل اللقب ليس سهلا.. وقوتنا هي العائلة

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 15:16

كتب : FilGoal

هدف غينيا الإستوائية أمام الجزائر

تحدث ميكا أوبيانج مدرب غينيا الاستوائية عن مباراة فريقه المقبلة في كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويلتقي منتخب غينيا الاستوائية مع سراليون في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

وظهر أوبيانج في المؤتمر الصحفي قبل المباراة برفقة إيميليو نسوي قائد الفريق.

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا - اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي مصر منتخب مصر يؤدي تدريبا تنشيطيا قبل التوجه لمواجهة السودان مصدر بالأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع أستون فيلا لاستعارة تريزيجيه مؤتمر لاعب سيراليون: مواجهة غينيا الاستوائية تعد بمفاجآت.. ونظل متحدين

وقال أوبيانج: "لكل مباراة قصتها الخاصة لانه إذا فزت اليوم لا يعني بانك ستفوز غدا، نعرف بأن المباراة أمام سيراليون ستكون صعبة".

وتابع "الفوز على حامل اللقب ليس سهلا، ولكن حتى الآن نحن نحترم ذلك الفريق والذي نعتبره الأفضل في إفريقيا".

وكان منتخب غينيا الاستوائي قد فاز في المباراة السابقة على الجزائر بهدف دون مقابل.

كما تحدث نسوي قائلا: "الفرق الأخرى أفضل منا ولكننا لدينا قوة واحدة قوية للغاية وهي العائلة، إنها تجلعنا أقويا للغاية".

وأضاف "لن تكون المباراة أمام سيراليون سهلة ولكن كل ما نريده هو تحقيق الفوز وكتابة تاريخ عظيم".

ويحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة عن كوتديفوار المتصدر برصيد أربعة نقاط.

بينما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد نقطتين بفارق نقطة واحدة عن الجزائر صاحبة المركز الرابع.

كأس الأمم الإفريقية 2021 غينيا الاستوائية سيراليون
نرشح لكم
مؤتمر مدرب جامبيا: تونس لا تزال الأفضل رغم غيابات كورونا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء كوت ديفوار - محرز: تعودنا على الضغط.. اللمسة الأخيرة هي مشكلتنا الأهم منتخب مصر يؤدي تدريبا تنشيطيا قبل التوجه لمواجهة السودان أمم إفريقيا - اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي مصر
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب جامبيا: تونس لا تزال الأفضل رغم غيابات كورونا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قبل لقاء كوت ديفوار - محرز: تعودنا على الضغط.. اللمسة الأخيرة هي مشكلتنا الأهم 12 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - مؤتمر غينيا الاستوائية: هزيمة حامل اللقب ليس سهلا.. وقوتنا هي العائلة 20 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
منتخب مصر يؤدي تدريبا تنشيطيا قبل التوجه لمواجهة السودان 27 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر بالأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع أستون فيلا لاستعارة تريزيجيه 33 دقيقة | مصر
أمم إفريقيا - اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي مصر 47 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر لاعب سيراليون: مواجهة غينيا الاستوائية تعد بمفاجآت.. ونظل متحدين 51 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
نجم كوت ديفوار: الجزائر مازالت أحد أقوى المرشحين للقب 57 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش