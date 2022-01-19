أمم إفريقيا - مؤتمر غينيا الاستوائية: هزيمة حامل اللقب ليس سهلا.. وقوتنا هي العائلة

تحدث ميكا أوبيانج مدرب غينيا الاستوائية عن مباراة فريقه المقبلة في كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويلتقي منتخب غينيا الاستوائية مع سراليون في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

وظهر أوبيانج في المؤتمر الصحفي قبل المباراة برفقة إيميليو نسوي قائد الفريق.

وقال أوبيانج: "لكل مباراة قصتها الخاصة لانه إذا فزت اليوم لا يعني بانك ستفوز غدا، نعرف بأن المباراة أمام سيراليون ستكون صعبة".

وتابع "الفوز على حامل اللقب ليس سهلا، ولكن حتى الآن نحن نحترم ذلك الفريق والذي نعتبره الأفضل في إفريقيا".

وكان منتخب غينيا الاستوائي قد فاز في المباراة السابقة على الجزائر بهدف دون مقابل.

كما تحدث نسوي قائلا: "الفرق الأخرى أفضل منا ولكننا لدينا قوة واحدة قوية للغاية وهي العائلة، إنها تجلعنا أقويا للغاية".

وأضاف "لن تكون المباراة أمام سيراليون سهلة ولكن كل ما نريده هو تحقيق الفوز وكتابة تاريخ عظيم".

ويحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة عن كوتديفوار المتصدر برصيد أربعة نقاط.

بينما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد نقطتين بفارق نقطة واحدة عن الجزائر صاحبة المركز الرابع.