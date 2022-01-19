مصدر بالأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع أستون فيلا لاستعارة تريزيجيه

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 15:03

كتب : أحمد الخولي

زيارة تريزيجيه لمران الأهلي

نفى مصدر مسؤول في النادي الأهلي الأنباء المنتشرة عن مفاوضات مع نادي أستون فيلا لاستعارة محمود تريزيجيه لمدة ستة أشهر.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

الأهلي

وعاد تريزيجيه للمشاركة بعد فترة غياب بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال مصدر مسؤول في الأهلي لـ FilGoal.com: "الأنباء المتداولة عن وجود مفاوضات مع نادي أستون فيلا لضم محمود تريزيجية لمدة ستة أشهر غير صحيحة".

أخبار متعلقة
عصام عبد الفتاح يكشف مدى صحة حالات مواجهتي الأهلي ضد الإسماعيلي والزمالك أمام فاركو كأس الرابطة - موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب.. القنوات الناقلة والمعلق أشرف خضر: ركلة جزاء الأهلي غير صحيحة.. وهذا سبب بيان الانسحاب مران الأهلي - انتظام وليد سليمان.. وسلبية مسحتي تاو وميكيسوني

وأضاف "بالتأكيد تريزيجيه لاعب مهم وكبير يشرف النادي الأهلي باعتباره أحد أبنائه باللعب في أهم وأفضل مسابقة كروية في العالم".

وشدد "باب الأهلي مفتوح له دائما بكل تأكيد ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي مفاوضات لضم اللاعب".

ويلعب الأهلي في بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي ضمن المجموعة الثانية.

وتعادل الأهلي أمام الجونة والإسماعيلي في أول جولتين على أن يواجه المقاولون العرب يوم الجمعة في الجولة الثالثة.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل في الإمارات العربية المتحدة.

الأهلي أستون فيلا تريزيجيه
نرشح لكم
منتخب مصر يؤدي تدريبا تنشيطيا قبل التوجه لمواجهة السودان أمم إفريقيا - اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي مصر براون: الرباعي الأجنبي إضافة لقدرات الإسماعيلي ونحتاج للمزيد صور - الجماهير المصرية من مطار القاهرة استعدادا لمساندة المنتخب أمام السودان
أخر الأخبار
منتخب مصر يؤدي تدريبا تنشيطيا قبل التوجه لمواجهة السودان 2 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر بالأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع أستون فيلا لاستعارة تريزيجيه 8 دقيقة | مصر
أمم إفريقيا - اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي مصر 22 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر لاعب سيراليون: مواجهة غينيا الاستوائية تعد بمفاجآت.. ونظل متحدين 26 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
نجم كوت ديفوار: الجزائر مازالت أحد أقوى المرشحين للقب 32 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر مدرب سيراليون: نستهدف المشاركة في أمم إفريقيا كل عامين بعد غياب طويل.. ونسعى للتطور 38 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي نيجيريا 55 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر بلماضي: أثق في اللاعبين بنسبة 100%.. سأجد حلا لمشكلة العقم الهجومي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش