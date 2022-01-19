ماركا: الإصابة تبعد ديباي عن مواجهة بلباو

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تعرض ممفيس ديباي لاعب برشلونة لإصابة جديدة ستبعده عن مواجهة أتلتيك بلباو.

ويلتقي برشلونة مع بلباو غدا الخميس على ملعب سان ماميس في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وفقا لماركا فإن ديباي لم يظهر خلال التدريبات الجماعية لبرشلونة اليوم على أرض الملعب ولكنه اكتفى بالتدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية، وهو ما يرجح تعرضه لإصابة لم يعلن عنها حتى الآن.

إصابة ديباي تعني غيابه عن برشلونة في مباراة بلباو غدا على أقل تقدير مع انتظار الإعلان الرسمي لمعرفة مدة غيابه عن المباريات.

كان ديباي قد تعرض لإصابة قي وقت سابق غاب على أثرها لخمسة مباريات عن الفريق، وعاد مؤخرا وشارك في مباراة غرناطة في الدوري، كما شارك أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر.

وعلى الجانب الآخر فأن تشافي هيرنانديز قد اقترب من استعادة خدمات مارتن بريثوايت الذي تعرض لإصابة طويلة أبعدته عن الملاعب منذ الجولة الثالثة في الدوري.

وينتظر تشافي بدون تعجل شفاء بريثوايت بشكل نهائي من أجل إدراجه مع الفريق وهي السياسة التي يتبعها تشافي من أجل عدم تعرض اللاعبين العائدين من الإصابة لانتكاسات.

وكان برشلونة قد خسر نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بثلاثة أهداف قابل هدفين أمام ريال مدريد.

ويحتل برشلونة حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.