مرتضى لـ في الجول: أزمة صفقة مصطفى فتحي؟ على التعاون حلها مع اللاعب

شدد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن ناديه يريد الحصول على قيمة صفقة انتقال مصطفى فتحي جناح الفريق للتعاون السعودي، على دفعة واحدة.

وقال منصور لـ FilGoal.com: "الزمالك يريد قيمة الصفقة نقدا، إذا كان لدى التعاون مشكلة، عليه حلها مع مصطفى فتحي، أما الزمالك فيريد الحصول على قيمة الصفقة على دفعة واحدة".

وكرر "أي مشكلة بخصوص قيمة الصفقة، فليحلها التعاون مع اللاعب. مصطفى فتحي هو من يرغب في الرحيل وليس نحن من طلبنا رحيله".

وأوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية في وقت سابق الموافقة على انتقال مصطفى فتحي (27 عاما) مقابل مليون دولار.

وأوضح مرتضى أن عقد مصطفى فتحي مع التعاون سيكون لمدة 3 مواسم، والعقد الحالي للاعب مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ولعب مصطفى للتعاون موسم 2017-2018 على سبيل الإعارة من الزمالك، وشارك مع الفريث السعودي في 11 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وانتقل مصطفى من نبروه إلى الزمالك في 2013 ولعب لسموحة في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الزمالك.

وتوج مصطفى بستة ألقاب مع الزمالك، ومثل منتخب مصر في 17 مباراة.

وبخصوص تصريحات أنيس بن ميم محامي مهاجم الفريق سيف الدين الجزيري، بشأن عدم تقاضيه راتبه منذ 4 أشهر قال مرتضى: "لا مشكلة مع اللاعب على الإطلاق".