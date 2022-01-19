محاميه لـ في الجول: الجزيري يريد البقاء في الزمالك ولكن.. مهلة 15 يوما قبل اتخاذ الخطوات القانونية

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 00:18

كتب : بسام أبو بكر

سيف الدين الجزيري الزمالك - غزل المحلة

كشف أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، عن إخطاره للأبيض بعدم حصول موكله على راتبه منذ 4 أشهر.

وقال بن ميم لـ FilGoal.com: "الجزيري لم يحصل على راتبه منذ 4 أشهر. أخطرنا الزمالك وأمهلناه 15 يوما قبل اتخاذ الخطوات القانونية من تجاهنا".

وأكمل "الجزيري يحب الزمالك، لكن اللاعب لديه التزامات ويرغب في الحصول على مستحقاته".

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وشدد "نأمل بأن يُحل الموضوع بشكل ودي، لأن الجزيري سعيد في الزمالك ويتطلع للعودة إليه بعد نهاية مشاركته مع منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا".

وانضم سيف الدين الجزيري إلى الزمالك في يناير 2021 من المقاولون العرب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفعّل الزمالك تعاقده نهائيا لـ 3 مواسم حتى 2024.

بقميص الزمالك سجل الجزيري 5 أهداف وصنع 8 في 31 مباراة.

ورفقة منتخب تونس خاض الجزيري 20 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وحصد لقب هداف كأس العرب برصيد 4 أهداف.

ويتواجد الجزيري حاليا في معسكر نسور قرطاج بالكاميرون وسجل هدفا في الفوز على موريتانيا بنتيجة 4-0.

سيف الدين الجزيري أنيس بن ميم الزمالك
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