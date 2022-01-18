يوفنتوس يستهل حملة دفاعه عن لقب كأس إيطاليا برباعية ضد سامبدوريا

حجز يوفنتوس بطاقة التأهل لربع نهائي كأس إيطاليا بالفوز على سامبدوريا بنتيجة 4-1.

سجل أهداف يوفنتوس: خوان كوادرادو ودانييل روجاني وباولو ديبالا وألفارو موراتا، فيما سجل أندريا كونتي هدف سامبدوريا الوحيد.

وسينتظر يوفنتوس الفائز من مباراة ساسولو وكالياري في ربع النهائي والمنتظر إقامته بين 8-10 فبراير المقبل.

كوادرادو في الدقيقة 25 سجل أول أهداف اللقاء من ركلة ثابتة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

هدف هو الخامس للظهير الكولومبي الموسم الجاري معادلا أفضل مواسمه تهديفيا مع يوفنتوس 2017-18 و2015-16.

ولأول مرة يسجل الكولومبي هدفا من ركلة حرة مباشرة مع يوفنتوس.

وبعد دقيقتين ألغت تقنية الفيديو ألفارو موراتا بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة.

وفي الشوط الثاني وبعد عرضية من أرتور، ارتقى دانييلي روجاني وبرأسية متقنة سجل هدف البيانكونيري الثاني في الدقيقة 52.

وبعد 11 دقيقة استطاع أندريا كونتي لاعب سامبدوريا الجديد في أول مباراة له عقب الانضمام قادما من ميلان أن يقلص الفارق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

هدف هو الأول لكونتي منذ موسم 2016-17 عندما سجل هدفا مع أتالانتا في شباك ميلان بالجولة 36.

وفي الدقيقة 67 وإثر ضغط لاعبو يوفنتوس على سامبدوريا أثناء تنفيذ ضربة مرمى، استطاع مانويل لوكاتيلي أن يخطف الكرة ويمرر إلى باولو ديبالا ليسجل الهدف الثالث.

وبعد 10 دقائق استطاع ألفارو موراتا أن يسجل الهدف الرابع من علامة الجزاء، ومعلنا مواصلة البيانكونيري حملة الدفاع عن لقبه.