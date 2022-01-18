مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون (1)-(1) تشيلسي.. جوووول التعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد تشيلسي المقدمة من الجولة 24 للدوري الإنجليزي.

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ق 60: جووووول ويبيستر يسجل التعادل لبرايتون من ركلة ركنية وضربة رأسية قوية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد

ق 32: عرضية من ألونسو تمر من أمام لوكاكو في فرصة خطيرة لتشيلسي لإضافة الثاني

ق 28: جوووووول زياش والأول بتسديدة صاروخية

ق 10: ضغط من برايتون واستحواذ على الكرة ولكن دون خطورة

انطلاق المباراة