مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون (0)-(1) تشيلسي.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد تشيلسي المقدمة من الجولة 24 للدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد

ق 32: عرضية من ألونسو تمر من أمام لوكاكو في فرصة خطيرة لتشيلسي لإضافة الثاني

ق 28: جوووووول زياش والأول بتسديدة صاروخية

ق 10: ضغط من برايتون واستحواذ على الكرة ولكن دون خطورة

انطلاق المباراة