انتهت الدوري الإنجليزي – برايتون (1)-(1) تشيلسي.. الأزرق يتعادل
الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 22:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد تشيلسي المقدمة من الجولة 24 للدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 60: جووووول ويبيستر يسجل التعادل لبرايتون من ركلة ركنية وضربة رأسية قوية
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد
ق 32: عرضية من ألونسو تمر من أمام لوكاكو في فرصة خطيرة لتشيلسي لإضافة الثاني
ق 28: جوووووول زياش والأول بتسديدة صاروخية
ق 10: ضغط من برايتون واستحواذ على الكرة ولكن دون خطورة
انطلاق المباراة