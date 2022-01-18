مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0) (0) الجابون وغانا (0) (1) جزر القُمر.. تشتيت من على الخط

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لـ كأس الأمم الإفريقية 2021 بين المغرب ضد الجابون وغانا ضد جزر القُمر.

المغرب × الجابون

طالع تشكيل المنتخبين من هنــــــــــــا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا

انطلاق المباراة بعد قليل

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غانا × جزر القُمر

طالع تشكيل المنتخبين من هنــــــــــــا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا

ق 9: رأسية من دجيكو مدافع غانا يشتتها المدافع من على خط المرمى.

ق 4: جووووووووول أوووووول.. مرتدة سريعة تسديدة أرضية قوية على يسار الحارس من ألفرادو بن نبوهان.

انطلاق المباراة بعد قليل