مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0) (0) الجابون وغانا (0) (1) جزر القُمر.. تشتيت من على الخط

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

المغرب × جزر القمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لـ كأس الأمم الإفريقية 2021 بين المغرب ضد الجابون وغانا ضد جزر القُمر.

المغرب × الجابون

طالع تشكيل المنتخبين من هنــــــــــــا

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا

انطلاق المباراة بعد قليل

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غانا × جزر القُمر

طالع تشكيل المنتخبين من هنــــــــــــا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا

ق 9: رأسية من دجيكو مدافع غانا يشتتها المدافع من على خط المرمى.

ق 4: جووووووووول أوووووول.. مرتدة سريعة تسديدة أرضية قوية على يسار الحارس من ألفرادو بن نبوهان.

انطلاق المباراة بعد قليل

كأس أمم إفريقيا 2021 غانا المغرب الجابون جزر القُمر
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