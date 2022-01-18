مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0) (0) الجابون وغانا (0) (1) جزر القُمر.. تشتيت من على الخط
الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 20:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لـ كأس الأمم الإفريقية 2021 بين المغرب ضد الجابون وغانا ضد جزر القُمر.
المغرب × الجابون
طالع تشكيل المنتخبين من هنــــــــــــا
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا
انطلاق المباراة بعد قليل
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غانا × جزر القُمر
طالع تشكيل المنتخبين من هنــــــــــــا
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا
ق 9: رأسية من دجيكو مدافع غانا يشتتها المدافع من على خط المرمى.
ق 4: جووووووووول أوووووول.. مرتدة سريعة تسديدة أرضية قوية على يسار الحارس من ألفرادو بن نبوهان.
انطلاق المباراة بعد قليل