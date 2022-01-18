مباشر أمم إفريقيا – مالاوي (0) - (0) السنغال.. زيمبابوي (2) - (1) غينيا

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 17:34

كتب : FilGoal

نابي كيتا - زيمبابوي وغينيا - كأس أمم إفريقيا 2021

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2021.

والترتيب الحالي وفقا للنتائج الحالية كالتالي:

السنغال 5 نقاط

غينيا 4 نقاط

مالاوي 4 نقاط

زيمبابوي 3 نقاط

مالاوي X السنغال

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ق75: الحكم يلغي قراره باحتساب ركلة جزاء لمالاوي والكرة تعود للسنغال.

ق74: ركلة جزاء لمنتخب مالاوي بعد عرقلة جوميزجاني شيروا من قبل بونا سار والحكم يعود لمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق20: شيخو كوياتي سيغيب عن المباراة المقبلة حال تأهل السنغال للإيقاف.

ق17: تسديدة قوية من خودا مويابا لكنها ذهبت أعلى المرمى السنغالي بقليل.

ق7: تسديدة من ماني لكنها مرت أعلى مرمى مالاوي.

انطلاق المباراة.

زيمبابوي X غينيا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق49: بوووووووم جووووول صاروخي من نابي كيتا بتسديدة مدوية من خارج المنطقة على يسار الحارس في أقصى الزاوية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم زيمبابوي بهدفين دون رد.

ق43:ماااااااااذا يحدث؟ مفاجأة كبرى، جووووووول ثاااااان لزيمبابوي بتسديدة يسارية زاحفة عن طريق كوداكواشي ماهاشي.

ق32: مجهود رائع من مامادو كان الذي أنهاه بتسديدة رائعة لكنها مرت بجوار المرمى بقليل وكادت تسفر عن هدف رائع.

ق26: جوووووووول أووووول لزيمبابوي عن طريق نوليدج موسونا برأسية.

ق24" سوري كابا لاعب غينيا تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته تصدى لها الدفاع الغيني.

ق13" نيفير تايجر سدد كرة قوية لكنها ذهبت أعلى المرمى.

انطلاق المباراة.

السنغال مالاوي زيمبابوي غينيا كأس أمم إفريقيا
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