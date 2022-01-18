استراحة كأس الرابطة - طلائع الجيش (0) (0) كليوباترا.. وإنبي (0) (0) المحلة.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 16:46

كتب : FilGoal

الزمالك × إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الثانية في كأس الرابطة المصرية.

طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا

ويواجه طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا، بعد تعادل الأول مع غزل المحلة في الجولة الأولى، فيما فاز كليوباترا على فاركو 4-2.

أخبار متعلقة
كأس الرابطة - موعد مباراة الزمالك أمام غزل المحلة.. القنوات الناقلة كأس الرابطة - موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب.. القنوات الناقلة والمعلق من هو السيد عطية حارس الزمالك المتواجد في كأس الرابطة

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة من هنا

نهاية الشوط الأول

ق 29: رأسية من لاعب طلائع الجيش تصل سهلة في يد الحارس.

انطلاق المباراة

---

إنبي × غزل المحلة

ويواجه إنبي غزل المحلة، بعد تعادل الأول مع الزمالك سلبيا في الجولة الأولى.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة من هنا

نهاية الشوط الأول

ق 30: بطاقة حمراء لإيهاب سمير لاعب غزل المحلة.

انطلاق المباراة

إنبي غزل المحلة طلائع الجيش كأس الرابطة سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
مؤتمر عبد العاطي: كأس الرابطة تأخذ الطابع الرسمي.. فزنا رغم أن الأداء لم يكن الأفضل مؤتمر كارتيرون: أوباما أفضل لاعب رقم 10 في إفريقيا.. ولا أعرف ما في ذهن بنشرقي كأس الرابطة - موعد مباراة الزمالك أمام غزل المحلة.. القنوات الناقلة فاركو يهزم الزمالك بثنائية رغم تألق محمد عواد
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - منتخب الجزائر ينفي استدعاء "شيخ" لطرد الأرواح الشريرة عن اللاعبين 4 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بكاري جاساما حكما لمباراة الجزائر وكوت ديفوار 10 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر أمم إفريقيا – مالاوي ضد السنغال.. زيمبابوي أمام غينيا 22 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر عبد العاطي: كأس الرابطة تأخذ الطابع الرسمي.. فزنا رغم أن الأداء لم يكن الأفضل 26 دقيقة | مصر
تشكيل أمم إفريقيا – مهاجم وحيد لـ زيمبابوي.. وغينيا بخط وسط ناري 29 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رئيس الاتحاد الجزائري: لم نعترض على حكم لقاء كوت ديفوار لهذا السبب 34 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر كارتيرون: أوباما أفضل لاعب رقم 10 في إفريقيا.. ولا أعرف ما في ذهن بنشرقي 51 دقيقة | مصر
تشكيل أمم إفريقيا - السنغال بالقوة الضاربة.. ومالاوي تلعب بثنائي هجومي 55 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش