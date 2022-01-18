مباشر كأس الرابطة - طلائع الجيش (0) (0) كليوباترا.. وإنبي (0) (0) المحلة.. انطلاق المباراتين

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 16:46

كتب : FilGoal

الزمالك × إنبي

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طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا

ويواجه طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا، بعد تعادل الأول مع غزل المحلة في الجولة الأولى، فيما فاز كليوباترا على فاركو 4-2.

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انطلاق المباراة

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إنبي × غزل المحلة

ويواجه إنبي غزل المحلة، بعد تعادل الأول مع الزمالك سلبيا في الجولة الأولى.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة من هنا

انطلاق المباراة

إنبي غزل المحلة طلائع الجيش كأس الرابطة سيراميكا كليوباترا
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