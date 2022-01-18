مباشر كأس الرابطة - طلائع الجيش (0) (0) كليوباترا.. وإنبي (0) (0) المحلة.. انطلاق المباراتين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الثانية في كأس الرابطة المصرية.

طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا

ويواجه طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا، بعد تعادل الأول مع غزل المحلة في الجولة الأولى، فيما فاز كليوباترا على فاركو 4-2.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة من هنا

انطلاق المباراة

---

إنبي × غزل المحلة

ويواجه إنبي غزل المحلة، بعد تعادل الأول مع الزمالك سلبيا في الجولة الأولى.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة من هنا

انطلاق المباراة