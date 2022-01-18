مباشر كأس الرابطة - طلائع الجيش (0) (0) كليوباترا.. وإنبي (0) (0) المحلة.. انطلاق المباراتين
الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 16:46
كتب : FilGoal
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طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا
ويواجه طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا، بعد تعادل الأول مع غزل المحلة في الجولة الأولى، فيما فاز كليوباترا على فاركو 4-2.
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انطلاق المباراة
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إنبي × غزل المحلة
ويواجه إنبي غزل المحلة، بعد تعادل الأول مع الزمالك سلبيا في الجولة الأولى.
طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة من هنا
انطلاق المباراة
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