مباشر كأس الرابطة - فاركو (1) (0) الزمالك.. عواد يواصل التألق

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 14:04

كتب : FilGoal

فاركو - الزمالك - عبد الله بكري

تابع مباشرة مباراة فاركو والزمالك اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من الدور الأول لكأس الرابطة.

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ق21: بطاقة صفراء لعبد الله بكري بعد عرقلة أوباما

ق18: أوووووووه! تسديدة قوية من وليد فرج يبعدها عواد

ق16: إصابة رامي صبري لاعب فاركو

ق15: ركلة ركنية للزمالك من الجهة اليمنى

ق12: ضغط مستمر من فاركو وأحمد الصغيري يحصل على خطأ في اليمين ثم يحصل الفريق على ركلة ركنية

ق3: جوووووول! عبد الله بكري يسجل لفاركو. إثر ركلة ركنية، تمريرة عرضية من اليمين تابعها أحد اللاعبين بضربة رأس قبل أن يصوب بكري الكرة برأسه في شباك عواد

ق1: عواد يتألق أمام محاولة مبكرة لفاركو. سدد وليد فرج ليتصدى حارس الزمالك قبل أن يحاول عمرو جمال مرة أخرى ويبعد عواد الكرة

بداية المباراة

فاركو الزمالك كأس الرابطة
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