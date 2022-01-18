مصدر من كاف لـ في الجول: ندرس غلق ملعب جابوما المستضيف لمباريات كأس إفريقيا

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 12:25

كتب : محمد عبد العظيم

ملعب جابوما

أوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا 2021 تدرس غلق ملعب جابوما بسبب شكوى أطراف عدة من سوء أرضيته.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"اللجنة برئاسة باتريس موتسيبي (رئيس كاف) ستناقش اليوم إمكانية غلق الملعب".

وواصل "أكثر من فريق شكا سوء أرضية الملعب، نسبة كبيرة من أعضاء المكتب التنفيذي يدعمون غلق الملعب".

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وأتم "لا تزال هناك 6 مباريات من المقرر أن يستضيفها الملعب، إذا أُغلق ستنقل هذه المواجهات لملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي".

واستضاف الملعب 4 مباريات في المجموعة الخامسة في كأس إفريقيا والتي تضم الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

وكشف مصدر من كاف أن الجزائر وكوت ديفوار طلبا تغيير الملعب الذي من المقرر أن يستضيف مباراتهما يوم الخميس.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب مباراة مالي وموريتانيا يوم الخميس ولقاء في ثمن النهائي وإثنين في ربع النهائي وآخر في نصف النهائي.

وإذا تأهل منتخب مصر وصيفا لمجموعته الرابعة من المقرر أن يلعب ثمن النهائي في استاد جابوما.

وأعلن كاف في وقت سابق أن الملعب الذي سعته 50 ألف مقعد سيستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

كأس إفريقيا ملعب جابوما
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