تقرير تونسي: عزل علي معلول بعد إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 11:02

كتب : FilGoal

علي معلول تونس أمم إفريقيا

أفادت تقارير تونسية بإصابة علي معلول ظهير منتخب تونس بفيروس كورونا ليزيد من معاناة نسور قرطاج مع الفيروس في بطولة أمم إفريقيا.

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس

وذكر موقع فووت 24 التونسي أن معلول ضمن ثلاثة لاعبين جدد أصيبوا بالفيروس، رفقة غيلان الشعلالي والحارس أيمن دحمان.

وأوضح التقرير أن الثلاثي تم عزله عن باقي بعثة المنتخب التونسي الذي يستعد لمواجهة جامبيا يوم الخميس المقبل في ختام مرحلة المجموعات.

أخبار متعلقة
الزمالك يدفع لـ بنشرقي مستحقات متأخرة قدرها 12 مليون جنيه أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: أتممنا مهمتنا بالتأهل لدور الـ 16 أمم إفريقيا - احتجاج من منتخب الجزائر على حكم مباراته ضد كوت ديفوار مصدر من كاف لـ في الجول: الجزائر وكوت ديفوار طلبا تغيير ملعب المباراة بينهما

وظهر مدافع الأهلي كأساسي في مباراتي تونس بالبطولة.

قبل أيام، أعلن الاتحاد التونسي إصابة كل من ديلان برون ومحمد دراجر وعصام الجبالي وأسامة الحدادي ويوهان توزجار ونعيم السليتي بفيروس كورونا.

وكان المنتخب التونسي قد بدأ البطولة بدون خدمات نجمه يوسف المساكني للإصابة بفيروس كورونا أيضا.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، فيما يتقاسم منتخب جامبيا صدارة الترتيب مع مالي برصيد 4 نقاط.

وتتذيل موريتانيا المجموعة بلا نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات مواجهة تونس ضد جامبيا، ومالي أمام موريتانيا.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا بالإضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث.

واحتلت تونس المركز الرابع في كأس إفريقيا 2019 وتوجت باللقب مرة وحيدة عام 2004 في أرضها.

علي معلول الأهلي منتخب تونس
نرشح لكم
بعد التتويج بجائزة ذا بيست.. إدوارد ميندي: أتمنى أن أمهد الطريق لأفارقة آخرين أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: أتممنا مهمتنا بالتأهل لدور الـ 16 مصدر من كاف لـ في الجول: الجزائر وكوت ديفوار طلبا تغيير ملعب المباراة بينهما أمم إفريقيا - احتجاج من منتخب الجزائر على حكم مباراته ضد كوت ديفوار
أخر الأخبار
مران الأهلي - انتظام وليد سليمان.. وسلبية مسحتي تاو وميكيسوني 4 دقيقة | مصر
من هو السيد عطية حارس الزمالك المتواجد في كأس الرابطة 18 دقيقة | مصر
بعد التتويج بجائزة ذا بيست.. إدوارد ميندي: أتمنى أن أمهد الطريق لأفارقة آخرين 21 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
وفاة خينتو أسطورة ريال مدريد 26 دقيقة | أوروبا
سلة - مدرب الأهلي ردا على الزمالك: خطأ أحمد ياسر ليس رد فعل.. هذا كلام عار عن الصحة 34 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير تونسي: عزل علي معلول بعد إصابته بفيروس كورونا 58 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الزمالك يدفع لـ بنشرقي مستحقات متأخرة قدرها 12 مليون جنيه ساعة | مصر
مواعيد مباريات اليوم 18 يناير 2022.. الزمالك والمغرب والسنغال وغانا ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش