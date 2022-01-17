كرة يد - فوز الزمالك والأهلي في افتتاح منافسات المرحلة قبل الأخيرة من دوري المحترفين

افتتحت منافسات المرحلة قبل الأخيرة من دوري محترفين كرة اليد بانتصار الزمالك والأهلي.

وتقام منافسات المرحلة قبل الأخيرة بين أول ستة فرق تأهلت من الدور التمهيدي وهم الزمالك والأهلي وسموحة وسبورتنج وطلائع الجيش والبنك الأهلي.

ويتأهل من تلك المرحلة أول أربعة فرق إلى الدور النهائي من أجل حسم بطل النسخة الحالية من دوري المحترفين.

وتغلب الزمالك حامل لقب البطولة على البنك الأهلي بنتيجة 28-20 ضمن مباريات الجولة الأولى من المرحلة قبل الأخيرة.

أما الأهلي فاكتسح سموحة على صالة الأمير عبد الله فيصل بالجزيرة بنتيجة 35-17 في نفس الجولة.

وتقام مباريات الجولة الثانية من الدور قبل الختامي يوم الخميس ويلعب الزمالك أمام سموحة بين الأهلي ضد سبورتنج وأخيرا طلائع الجيش يستضيف البنك الأهلي.

وتقام منافسات المجموعة الأولى بين أول ستة فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة، وعقب نهايتها تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

وتقام المنافسات حتى نهاية الشهر الجاري في 31 من يناير ليتم ترتيب الفرق وحسم المتأهل للمرحلة الختامية.

وفي النهاية يصعد أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.