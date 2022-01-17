كرة سلة - بثلاثية مهيب في الثانية الأخيرة.. الأهلي يحسم فوزه على الزمالك

حسم فريق الأهلي لكرة السلة مواجهته أمام الزمالك في الثانية الأخيرة من عمر الشوط الإضافي ضمن مباريات الجولة 11 من دوري السوبر للمحترفين.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 86-85 في الثانية الأخيرة من الشوط الإضافي باللقاء بعد ثلاثية من أحمد مهيب.

وكانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بنتيجة 73-73 ليتم اللجوء بعدها للشوط الإضافي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة من 11 مباراة ليتقاسم الصدارة مع الاتحاد، بينما الزمالك بات رصيده 14 نقطة في المركز السادس.

وصف المباراة

بدأ اللقاء متقاربا بين الفريقين في النصف الأول من الفترة الأولى قبل أن تشهد صحوة أهلاوية وصلت به النتيجة إلى 20-9.

ونجح الأهلي في إنهاء الفترة الأولى متقدما بنتيجة 22-15 في المباراة التي أقيمت على صالة نادي الزمالك.

أما الفترة الثانية فشهدت صحوة كبيرة من لاعبي الزمالك وتقدم الأبيض لأول مرة في الفترة بنتيجة 27-24 قبل 2:48 على نهاية الشوط لاأول.

وواصل الزمالك تفوقه في الفترة ونجح في حسمها بالفعل بنتيجة 33-30 مع صافرة نهاية الشوط الأول.

وأكمل الزمالك تفوقه في النصف الأول من الفترة الثالثة ووصل الفارق إلى 11 نقطة بنتيجة 41-30.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الفترة الثالثة وصلت النتيحة إلى 52-43 لصالح الزمالك.

وشهدت أخر ثلاث دقائق من الفترة صحوة حمراء بعد تألق إيهاب أمين وانتهت الفترة بنتيجة 56-56.

وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الرابعة بين تقدم للزمالك وعودة للأهلي حتى انتهت بالتعادل 73-73 ليتم اللجوء لشوط إضافي.

وشهد الشوط الإضافي تفوق للزمالك بعد تألق إدجار سوسا ووصلت النتيجة إلى 83-78 قبل دقيقة ونصف من النهاية.

وتفوق الأهلي بتقليص الفارق إلى 83-82 قبل 36 ثانية على النهاية.

ونجح أحمد ياسر عبد الوهاب في تسجيل رميتين حرتين لتصبح النتيجة 85-82 قبل 5 ثواني على النهاية قبل أن يحتسب ضده خطأ فني بسبب إشارة مسيئة تجاه دكة النادي الأهلي.

وسجل مايكل تومسون الخطأ الفني ليتقلص الفارق إلى نقطتين بينما نجح أحمد مهيب في تسجيل ثلاثية قاتلة في الثانية الأخيرة ليفوز الأهلي بفارق نقطة 86-85.

وبذلك يكون الأهلي قد فاز ذهابا وإيابا على الزمالك.

وجاءت نتائج الجولة كالآتي:

فوز الجزيرة على مصر للتأمين 72-65، وخسارة الاتصالات أمام سموحة 77-86، وانتصار الاتحاد على سبورتنج 83-65.

وأصبح ترتيب الفرق كالآتي:

1- الاتحاد 20 نقطة (+89)

2- الأهلي 20 نقطة (+104)

3- الجزيرة 19 نقطة (+36)

4- الاتصالات 17 نقطة (+30)

5- سبورتنج 15 نقطة (-44)

6- الزمالك 14 نقطة (-32)

7- التأمين 14 نقطة (-103)

8- سموحة 13 نقطة (-80)

وتقام مرحلة دور المجموعات من دوري سوبر رجال السلة بنظام المجموعة الواحدة بين الثمانية فرق ذهابا وإيابا لتحديد مركز كل فريق.

وانطلقت منافسات دور المجموعات يوم 10 من شهر ديسمبر على أن تنتهي تلك المرحلة يوم 28 من شهر يناير.

وتتأهل جميع الفرق إلى مرحلة ربع النهائي بنظام البلاي أوف، إذ يلعب الأول أمام الثامن، والثاني ضد السابع وهكذا في ربع النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.