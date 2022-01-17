أغلى صفقة في تاريخ النادي.. لاعب سبورتنج ينضم إلى بيراميدز

الإثنين، 17 يناير 2022 - 21:46

كتب : رضا السنباطي

أحمد فوزي لاعب بيراميدز

أعلن نادي سبورتنج السكندري الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية المصري انتقال لاعبه أحمد فوزي إلى نادي بيراميدز.

ووصف النادي السكندري الصفقة بأنها الأغلى في تاريخه. دون الكشف عن قيمتها.

أحمد فوزي يشارك في خط الوسط وهو من مواليد 2002.

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كذلك أعلن نادي بيراميدز رسميا التعاقد مع اللاعب، وكشف عن توقيعه لمدة 5 مواسم مقبلة.

وكان بيراميدز تعاقد في صفقة الانتقالات الشتوية الجارية من محمد صادق من الإسماعيلي.

وخسر بيراميدز في أول مباراتين له في كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية، أمام الاتحاد السكندري وفيوتشر.

ويتبقى له 3 مباريات أمام كل من مصر للمقاصة وإيسترن كومباني والمصري.

بيراميدز سبورتنج
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