مباشر كرة سلة - الزمالك (73)-(71) الأهلي.. الفترة الرابعة

الإثنين، 17 يناير 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة سلة

يستضيف الزمالك فريق الأهلي ضمن مباريات الجولة 11 من منافسات دوري السوبر لمحترفي كرة السلة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن الاتحاد، بينما الزمالك ففي المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وتختتم منافسات دور المجموعات لتحديد ترتيب الفرق ثم تقام منافسات الدور الإقصائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للدور التالي.

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73-71 للزمالك ومتبقي 10 ثواني

72-71 متبقي 30 ثانية

72-67 تألق سوسا ومتبقي دقيقة

67-67 التعادل ومتبقي دقيقتين

63-62 للزمالك ومتبقي 5 دقائق

60-59 توتر الأجواء وخطأ فني على الزمالك ثم أخر على الأهلي

59-58 التقدم بثلاثية زملكاوية

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

56-56 التعادل في الثانية الأخيرة

56-55 ريمونتادا أهلاوية ومتبقي 30 ثانية

55-54 للزمالك وصحوة حمراء لتقليص لافارق

52-48 لصالح الزمالك ومتبقي دقيقتين

52-43 ثلاثية من سوسا ومتبقي 3 دقائق

45-40 للزمالك ومتبقي 5:23

41-30 ثلاثية من كيجو

38-30 تفوق زملكاوي في البداية

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

33-30 للزمالك

29-26 للزمالك ووقت مستقطع للأهلي ومتبقي 1:47

27-24 للزمالك ومتبقي 2:48

24-24 التعادل ومتبقي 4 دقائق

24-20 أول نقطتين للأهلي في الفترة ومتبقي 5:55

22-20 الزمالك يقلص الفارق

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

22-15 سيف سمير يسجل في اخر ثانيتين

20-15 عودة بيضاء والتقدم أهلاوي متبقي 30 ثانية

20-9 ثلاثيتان متتاليتان من الأهلي

14-9 صحوة أهلاوية ووقت مستقطع للزمالك ومتبقي 4 دقائق

8-6 والتقدم الأول للزمالك من سوسا

6-6 التعادل ومتبقي 7:40

3-3 التعادل من أحمد ياسر

3-0 للأهلي عن طريق إيهاب أمين

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي الزمالك
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