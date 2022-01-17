موسيماني: الإصرار على التسجيل من أهم الإيجابيات.. وكأس الرابطة فرصة لنتكشف الناشئين

الإثنين، 17 يناير 2022 - 19:51

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني - الإسماعيلي × الأهلي

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بأداء شباب الفريق خلال مواجهة الإسماعيلي في كأس الرابطة.

ونجح الأهلي في خطف التعادل أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس الرابطة.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "الروح العالية والإصرار على التسجيل حتى الثواني الأخيرة من المباراة رغم المعاناة من الإجهاد من أهم الإيجابيات التي يسعى الجهاز للتأكيد عليها".

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وأضاف "أنا فخور للغاية بهؤلاء الشباب الذين يملكون روح الأهلي ولديهم رغبة دائما في القتال لتحقيق الفوز، واجهوا فريقين بكامل نجومهما وأدوا بصورة رائعة".

وأوضح موسيماني "بالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين فالتعادل اليوم أمام الإسماعيلي وسط هذه الظروف والغيابات يعد انتصارا وأعتقد أنه كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وكشف المدير الفني للأهلي "كأس الرابطة فرصة رائعة تمنح ناشئين الأهلي فرصة لإثبات وجودهم في ظل غياب عدد كبير من نجوم الفريق الأول سواء للإصابة أو بسبب المشاركة في أمم إفريقيا".

وتابع موسيماني "كأس الرابطة فرصة لنكتشف مستويات ناشئينا وهذه هي المباراة الثانية التي نلعبها خلال أربعة أيام".

وبالحديث عن الغيابات أوضح "لدينا لاعبون غائبون بسبب إصابتهم بكورونا كما تعرض كل من محمود وحيد وصلاح محسن للإصابة".

واختتم تصريحاته بالحديث عن ارتداء محمد محمود شارة القيادة "هو لاعب رائع ولديه الخبرة ولكنه بعيد عن المباريات منذ فترة ويجب تجهيزه تدريجيا حتى يعود إلى سابق مستواه، وأنا سعيد بالتحسن في الأداء".

الأهلي كأس الرابطة موسيماني
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