الفوز الأول يتأجل.. التعادل يحسم مواجهة البنك الأهلي وسموحة في كأس الرابطة

الإثنين، 17 يناير 2022 - 19:17

كتب : FilGoal

فريق البنك الأهلي الدوري المصري

تعادل البنك الأهلي مع سموحة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

المباراة لم تشهد الكثير من الفرص المحققة على مدار شوطيها سوى في بعض الفرص القليلة.

في الدقيقة الـ 43 وقبل نهاية الشوط الأول كاد البنك الأهلي أن يتقدم بالهدف الأول عن طريق فادي فريد ولكن أحمد رمضان بيكهام تمكن من إخراج الكرة من على خط المرمى.

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وفي الشوط الثاني طالب لاعبي سموحة الحكم بطرد محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي بعد دهسه ليد محمود شكري، وبعد عودته لتقنية الفيديو اكتفى الحكم بالبطاقة الصفراء لاعتبارها غير متعمدة.

وكاد البنك الأهلي أن يسجل في الدقائق الأخيرة بوابل من الفرص التي لم تكن خطيرة وأبرزها رأسية فريد التي مرت بجانب المرمى لتتهي المباراة بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد كلا الفريقين للنقطة الأولى في المركزي الخامس والسادس في المجموعة الثانية، والتي يتصدرها الإسماعيلي برصيد أربع نقاط.

ويلتقي سموحة في مباراته المقبلة مع الجونة يوم الجمعة المقبلة، بينما سيواجه البنك الأهلي فريق الإسماعيلي في نفس اليوم.

البنك الاهلي سموحة كأس الرابطة المصرية
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