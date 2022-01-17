لاعبو المغرب: يجب أن نفوز على الجابون لتأكيد أحقيتنا بالصدارة

الإثنين، 17 يناير 2022 - 18:52

كتب : FilGoal

المغرب × جزر القمر

تحدث الثلاثي ريان ماييه، وسفيان العكوش، وأيمن بركوك لاعبي منتخب المغرب عن المباراة المقبلة لفريقهم في كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويلتقي منتخب المغرب مع الجابون غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

وقال مايي في تصريحات عبر موقع الاتحاد المغربي: "يجب علينا أن نفوز في المباراة الثالثة وننهي المجموعة في المركز الأول، هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة إلينا".

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وتحدث سفيان العكوش قائلا: "لقد فزنا في مباراتين ونريد أن نؤكد صدارتنا للمجموعة بالفوز على الجابون".

كما تحدث أيمن بركوك عن المباراة قائلا: "نحن سعداء بما نقدمه ونعمل بجد من أجل اسعاد جميع أفراد الشعب المغربي".

ويحتل منتخب المغرب صدارة المحموعة الثالثة برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق 3 نقاط عن غانا صاحبة المركز الثالث.

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