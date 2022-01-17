مباشر أمم إفريقيا – بوركينا (1) - (0) إثيوبيا.. كاب فيردي (0) - (1) الكاميرون
الإثنين، 17 يناير 2022 - 17:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2021.
وترتيب المجموعة وفقا للنتائج الحالية كالتالي:
الكاميرون 9 نقاط ضمنت التأهل لدور الـ16بالفعل.
بوركينا فاسو 6 نقاط
كاب فيردي 3 نقاط
إثيوبيا 0 نقطة
بوركينا فاسو X إثيوبيا
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم بوركينا فاسو بهدف دون رد.
ق24: جوووووول سيريل بايالا لاعب بوركينا يسجل الهدف الأول لمنتخب بلاده بتسديدة ساقطة "لوب" رائعة للغاية.
ق12: رد قوي من منتخب بوركينا على هجوم إثيوبيا بعدما سدد عيسى كابوري من نداخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس بسهولة.
ق11: جيتانيه كيبيدي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها حارس بوركينا فريد أويدراوجو ببراعة.
انطلاق المباراة.
كاب فيردي X الكاميرون
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم الكاميرون بهدف دون رد.
ق39: جووووووول أووول للكاميرون عن طريق فينسنت أبو بكر بتسديدة يسارية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.
ق30: غياب الخطورة ومازال التعادل السلبي مستمرا حتى الآن.
ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا وسيطرة كاميرونية على اللقاء.
انطلاق المباراة.