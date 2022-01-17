تشكيل أمم إفريقيا – فينسنت أبو بكر يقود الكاميرون.. وثلاثي هجومي لـ كاب فيردي

يقود فينسنت أبو بكر تشكيل الكاميرون في مواجهة كاب فيردي اليوم الإثنين في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويلتقي منتخب الكاميرون بمنافسه كاب فيردي في ملعب بأول بيا.

وضمن منتخب الكاميرون تأهله لدور الـ16 بعد فوزه في أول مباراتين.

فيما حصد منتخب كاب فيردي ثلاث نقاط.

وجاء تشكيل الكاميرون كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: نوهو تولو- ميشيل نجادو- هارولد موكودي- كولينزفاي

في الوسط: زامبو أنجويسا- صامويل إيفس أوم جويت- بيير كوندي

في الهجوم: كارل توكو إيكامبي- فينسنت أبو بكر- مومي نجاماليو

أما تشكيل كاب فيردي فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: فوزينها

في الدفاع: ديني بورجيس- روبرتو لوبيز- ستوبيرا

في الوسط: ديلان تافاريس- كييني سانتوس-باتريك أندرادي- جيفري فورتيس

في الهجوم: جاميرو مونتيرو- ويلي سيميدو- ليساندرو سيميدو