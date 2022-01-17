استراحة كأس الرابطة - الجونة (1)-(0) المقاولون العرب.. والبنك الأهلي (0)-(0) سموحة

الإثنين، 17 يناير 2022 - 16:43

كتب : FilGoal

مامادو نياس يسجل ويحتفل بهدف المقاولون العرب في سيراميكا كليوباترا

تختتم منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس الرابطة اليوم الإثنين بمواجهتين بين الجونة ضد المقاولون العرب، والبنك الأهلي أمام سموحة.

وحقق المقاولون العرب 3 نقاط من الجولة الأولى بينما الجونة لديه نقطة واحدة، وفريقا البنك الأهلي وسموحة بلا رصيد من النقاط حتى الآن.

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الجونة (1)-(0) المقاولون العرب

نهاية الشوط الأول

ق44 جوووووول أول لإسلام عبد النعيم برأسية داخل الشباك

ق17 محمد محدي زكي يهدر فرصة حقيقية لتقدم المقاولون

انطلاق المباراة

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البنك الأهلي (0)-(0) سموحة

نهاية الشوط الأول

ق43 أحمد رمضان بيكهام ينقذ الكرة من على خط المرمى

انطلاق المباراة

كأس الرابطة المقاولون العرب البنك الأهلي سموحة الجونة
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