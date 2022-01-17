استراحة كأس الرابطة - الجونة (1)-(0) المقاولون العرب.. والبنك الأهلي (0)-(0) سموحة
الإثنين، 17 يناير 2022 - 16:43
كتب : FilGoal
تختتم منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس الرابطة اليوم الإثنين بمواجهتين بين الجونة ضد المقاولون العرب، والبنك الأهلي أمام سموحة.
وحقق المقاولون العرب 3 نقاط من الجولة الأولى بينما الجونة لديه نقطة واحدة، وفريقا البنك الأهلي وسموحة بلا رصيد من النقاط حتى الآن.
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الجونة (1)-(0) المقاولون العرب
نهاية الشوط الأول
ق44 جوووووول أول لإسلام عبد النعيم برأسية داخل الشباك
ق17 محمد محدي زكي يهدر فرصة حقيقية لتقدم المقاولون
انطلاق المباراة
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البنك الأهلي (0)-(0) سموحة
نهاية الشوط الأول
ق43 أحمد رمضان بيكهام ينقذ الكرة من على خط المرمى
انطلاق المباراة