انتهت كأس الرابطة - الجونة (1)-(0) المقاولون .. والبنك الأهلي (0)-(0) سموحة

تختتم منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس الرابطة اليوم الإثنين بمواجهتين بين الجونة ضد المقاولون العرب، والبنك الأهلي أمام سموحة.

وحقق المقاولون العرب 3 نقاط من الجولة الأولى بينما الجونة لديه نقطة واحدة، وفريقا البنك الأهلي وسموحة بلا رصيد من النقاط حتى الآن.

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الجونة (1)-(0) المقاولون العرب

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 جوووووول أول لإسلام عبد النعيم برأسية داخل الشباك

ق17 محمد محدي زكي يهدر فرصة حقيقية لتقدم المقاولون

انطلاق المباراة

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البنك الأهلي (0)-(0) سموحة

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 أحمد رمضان بيكهام ينقذ الكرة من على خط المرمى

انطلاق المباراة