مدرب الجابون يعلن انتهاء مشوار أوباميانج في كأس أمم إفريقيا

الإثنين، 17 يناير 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج - الجابون

أعلن باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون، عن انتهاء مشوار قائد الفريق ولاعب أرسنال بيير إيمريك أوباميانج، في كأس أمم إفريقيا.

وقال نوفو في المؤتمر الصحفي لمباراة المغرب في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة: "انتهى مشوار بيير إيمريك أوباميانج وماريو ليمينا في كأس أمم إفريقيا".

وأردف "تم السماح لهما بمغادرة الكاميرون لإجراء المزيد من الفحوصات بعد عدم شفائهما من فيروس كورونا".

أخبار متعلقة
بينهم أوباميانج - إصابة سباعي الجابون بفيروس كورونا قبل لقاء المغرب مدرب الجابون يعلق على أحداث مباراة غانا.. ويكشف سبب غياب أوباميانج وليمينا الاتحاد الجابوني يكشف سبب غياب أوباميانج وزميليه عن مواجهة غانا

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا وغيابهم عن لقاء المغرب.

الثنائي المصاب من قبل بيير إيمريك أوباميانج وليمينا انضم إليهم كل من دينيس بوانجا وسيرج جونيور نجوالي وإينمي إيلا وديفيد سامبيسا والحارس جونيور فوتسو.

وبذلك يغيب السباعي عن لقاء المغرب في ختام مرحلة المجموعات.

ويتصدر المغرب المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط، بينما تحل الجابون في الوصافة بـ 4 نقاط، ضمن المجموعة التي تضم أيضا غانا وجزر القمر.

الجابون المغرب بيير إيمريك أوباميانج
نرشح لكم
مؤتمر مدرب السنغال: استهدف التأهل كمتصدر.. وأنتظر تطورات أزمة بابي جاي أمم إفريقيا - سلبية مسحة منتخب مصر الرواندية ساليما أول امرأة تدير مباراة في تاريخ كأس إفريقيا مدافع الجزائر: ندرك صعوبة المهمة التي تنتظرنا
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب السنغال: استهدف التأهل كمتصدر.. وأنتظر تطورات أزمة بابي جاي دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - سلبية مسحة منتخب مصر 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أثلتيك: إريكسن يقترب من العودة عبر بوابة الدوري الإنجليزي 30 دقيقة | ميركاتو
تنس - دجوكوفيتش قد يُحرم من رولان جاروس في هذه الحالة 32 دقيقة | رياضات أخرى
الرواندية ساليما أول امرأة تدير مباراة في تاريخ كأس إفريقيا 39 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدافع الجزائر: ندرك صعوبة المهمة التي تنتظرنا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب الجابون يعلن انتهاء مشوار أوباميانج في كأس أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول – سيكازوي يعود للظهور في أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي