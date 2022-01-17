مباشر كأس الرابطة - الإسماعيلي (1) - (0) الأهلي.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الرابطة المصرية.

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بداية الشوط الثاني

ق 44 عبد الرحمن مجدي يمرر إلى كارميلو الذي يمهدها إلى سايكو كونتيه طمعا في استغلال تقدم شوبير ولكن كونتيه يسدد بجوار القائم

ق 40 تسديدة من محمود مخلوف يتصدى لها مصطفى شوبير

ق 33 محمود دونجا يتلقى البطاقة الصفراء

ق 25 سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي يتلقى إنذارا للاعتراض

ق 23 الحكم يقرر الاكتفاء باحتساب المخالفة دون توجيه الإنذار الثاني

ق 22 الحكم يراجع لقطة لباهر المحمدي.. ضرب بالمرفق لحسام حسن والإنذار الثاني محتمل

ق 20 بطاقة صفراء ثانية في المباراة من نصيب محمد مخلوف

ق 16 الهدف الأول للإسماعيلي.. عرضية من محمد الشامي يقابلها البوليفي كارميلو ألجاراناز بالرأس في شباك الأهلي

ق 6 تسديدة من محمد الشامي يتصدى لها مصطفى شوبير

ق 3 باهر المحمدي يتلقى الإنذار الأول في المباراة بعد عرقلته لحسام حسن

بداية المباراة