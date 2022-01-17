مباشر كأس الرابطة - الإسماعيلي (0) - (0) الأهلي.. إنذار أول
الإثنين، 17 يناير 2022 - 14:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الرابطة المصرية.
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ق 3 باهر المحمدي يتلقى الإنذار الأول في المباراة بعد عرقلته لحسام حسن
بداية المباراة
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