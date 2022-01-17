مباشر كأس الرابطة - الإسماعيلي (0) - (0) الأهلي.. إنذار أول

تشكيل الأهلي – حسام حسن وعمار ومحمد محمود يقودون مجموعة من الشباب ضد الإسماعيلي

حوار - موسيماني يتحدث عن "تفرقة فيفا": لا يوجد بطولة أخرى لأفوز بها في إفريقيا.. أريد مونديال للأندية