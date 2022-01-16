مباشر أمم إفريقيا - الجزائر (0) - (0) غينيا الإستوائية.. هدف ملغي

الأحد، 16 يناير 2022 - 20:55

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي الجزائر غينيا الإستوائية

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ق23: هدف اول ملغي لبغداد بونجاح بسبب وقوع رياض محرز في التسلل

ق21: أخطر فرص الجزائر، رياض محرز ينطلق ويمرر عرضية ويسدد بغداد بونجاح ويتصدى لها جيسوس أوونو حارس غينيا الإستوائية ثم الدفاع

ق18: تهديد أول لمنتخب غينيا الإستوائية عن طريق أوسكار سيافا الذي سدد وتصدى لها رايس مبولحي قبل أن يحتسب الحكم تسلل

ق8: 3 بطاقات صفراء في 8 دقائق، بغداد بونجاح ورامي بنسبعيني من الجزائر وباسيلو ندونج من غينيا الإستوائية

بداية المباراة

الجزائر غينيا الإستوائية أمم إفريقيا
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