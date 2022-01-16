أمم إفريقيا - مدرب مالي: نحن ضحايا أنفسنا.. وقللنا من قوة منافسنا

أعرب محمد ماجاسوبا مدرب منتخب مالي عن غضبه بعد تعادل فريقه مع جامبيا في الوقت القاتل.

وتعادل مالي مع جامبيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وقال ماجاسوبا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نحن ضحايا أنفسنا بدون أن نعرف ذلك، لقد قللنا من منافسنا وتلك المباراة هي درس انساني كبير لنا ولن ننساه أبدا".

التعادل رفع رصيد جامبيا للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة السادسة مناصفة مع مالي بنفس الرصيد من الأهداف والنقاط.

وسيلتقي منتخب جامبيا مع تونس في ختام دور المجموعات لتحديد المتأهل إلى دور الـ 16.

وتقام كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.