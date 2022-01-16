كأس الرابطة - موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 16 يناير 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

حسام حسن - الأهلي × الجونة

يلعب الأهلي مباراته الثانية في كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى أمام الإسماعيلي.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب فرق المقاولون العرب والبنك الأهلي والجونة وسموحة والإسماعيلي.

وتقام مباريات دور المجموعات في البطولة خلال فترة التوقف الحالية بسبب كأس الأمم الإفريقية.

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وأعلن الأهلي قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي.(طالع التفاصيل)

وتعادل الأهلي أمام الجونة في المباراة الأولى دون أهداف.

وتقام مباراة الأهلي مع الجونة الاثنين المقبل 17 يناير.

ويلعب اللقاء في تمام الساعة 2:30 ظهرا على ملعب برج العرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة حاتم بطيشة.

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد - مصر للمقاصة - إيسترن كومباني - المصري - فيوتشر

المجموعة الثانية: الأهلي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة - سموحة - الإسماعيلي

المجموعة الثالثة: الزمالك - إنبي - طلائع الجيش - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا - فاركو

الأهلي الإسماعيلي كأس الرابطة
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